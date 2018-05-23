Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 мая 18, 11:09
Первый выход принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы
принц Гарри и Меган Маркл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Официальный выход супруги британского принца в роли герцогини Сассекской.
На прошлой неделе состоялась самая грандиозная свадьба года - бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. А 22 мая супружеская пара официально вышла в свет в честь юбилея принца Чарльза. 

Супруга британского принца Гарри появилась в Букингемском дворце в роли герцогини Сассекской. Меган Маркл предпочла официальный наряд от бренда Goat в нюдовом оттенке. Чтобы разбавить элегантный образ, Меган решила надеть стильную шляпу Philip Treacy.

К слову, молодожены решили отложить медовый месяц. А все потому, что у них очень плотный график: пара примет участие в мероприятии по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза. Далее принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только потом смогут провести свой медовый месяц.













Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали место медового месяца
Кого из знаменитостей принц Гарри пригласил на свадьбу
Знаменитый певец Элтон Джон пожаловался на королевскую семью
Сводный брат Меган Маркл против ее свадьбы с принцем Гарри
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Маша Ефросинина опубликовала семейное фото с мужем и сыном
noimageПодробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл
noimageЛера Кудрявцева будет рожать в Европе или США
noimageМилла Йовович снялась в новой фотосессии с дочкой
noimageОльга Сумская показала раритетный снимок с супругом
Лента новостей