Первый выход принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы

На прошлой неделе состоялась самая грандиозная свадьба года - бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. А 22 мая супружеская пара официально вышла в свет в честь юбилея принца Чарльза.





Супруга британского принца Гарри появилась в Букингемском дворце в роли герцогини Сассекской. Меган Маркл предпочла официальный наряд от бренда Goat в нюдовом оттенке. Чтобы разбавить элегантный образ, Меган решила надеть стильную шляпу Philip Treacy.





К слову, молодожены решили отложить медовый месяц. А все потому, что у них очень плотный график: пара примет участие в мероприятии по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза. Далее принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только потом смогут провести свой медовый месяц.



















































