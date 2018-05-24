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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 мая 18, 09:33
Люси Лью стала блондинкой и удивила новым образом
Люси Лью
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49-летнюю Люси Лью можно назвать одной из самых консервативных голливудских звезд, когда речь идет о смене прически или цвета волос.
Актриса, пожалуй, никогда не изменяла своему природному темному тону, а теперь решилась на эксперимент.

Звезда фильма "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1) и сериала "Элементарно" (Elementary) стала блондинкой, перекрасив волосы в светлый оттенок. В новом образе она пришла на 63-ю церемонию вручения театральной премии Obie Awards в Нью-Йорке.

Можно предположить, что перемена связана с новой ролью Люси в фильме Stage Mother (название картины в российском прокате пока неизвестно), над которым она сейчас работает.

Новый цвет волос позволил Лью выбрать и светлые оттенки в макияже: теплые тона румян и теней.





Источник: https://kinoafisha.ua
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