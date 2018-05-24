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24 мая 18, 12:33
Даша Астафьева рассказала о смене имиджа
Даша Астафьева
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Недавно Даша из брюнетки перекрасилась в блондинку.
Певица, модель и актриса Даша Астафьева неоднократно удивляла зрителей кардинальной сменой образов. Но в этот раз Даша буквально шокировала всех: на праздничном шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет в субботу, 26 мая, в 18:00, она предстала в абсолютно новом имидже – блондинки. Кроме этого, Даша рассказала, какой страх ей пришлось преодолеть на сцене концерта.

"Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты со внешностью, потому что это всегда новые эмоции. Кстати, перекрасилась я буквально за пару часов до концерта "Ліга зірок", – призналась певица.

По словам Астафьевой, она совершенно не боится стереотипов и шуток о блондинках.

"Я как-то проводила опрос среди своих поклонников – и большинство считают, что счастливее блондинки. Но я думаю, что это связано не с цветом волос, а с теми эмоциями, которые вызывают блондинки. Они яркие, смешные, забавные, всегда привлекают внимание, в том числе, и мужчин, и все равно ассоциируются с добром", – сказала Даша.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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