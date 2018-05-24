Меган Маркл с принцем Гарри собираются навестить ее отца

19 мая Великобритания праздновала знаменательное событие – свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Отметим, что на торжестве отсутствовал отец Меган – Томас Маркл. Мужчина пропустил свадьбу из-за операции на сердце, сейчас он находится в Мексике.





Как сообщает издание Entertainment Tonight , Меган Маркл с принцем Гарри собираются отправиться в Мексику и навестить Томаса Маркла.





"Я слышала, что первым делом после свадьбы Меган и Гарри хотят навестить Томаса Маркла, который сейчас восстанавливается после операции на сердце", – рассказала журналист Vanity Fair Кэти Никол. "Мы не знаем, когда именно состоится поездка. Люди из близкого окружения Меган и Гарри говорят, что молодожены очень хотят совершить этот визит", – добавила она.





Гарри еще не знаком с отцом супруги.





"Он чувствует, что очень важно познакомиться с Томасом. Конечно, Меган, которая действительно беспокоился о здоровье своего отца, очень хочет увидеть его как можно скорее", – рассказала Кэти.



