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Шоу-бизнес
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24 мая 18, 12:42
Мария Яремчук рассказала, чем займется после ухода со сцены
Мария Яремчук
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Мария Яремчук заявила о решение уйти со сцены на какое-то время.
За кулисами шоу "Ліга зірок" украинская певица Мария Яремчук рассказала, чем планирует заняться в творческом отпуске.

Отметим, что недавно Мария Яремчук сообщила неожиданную новость, что уходит со сцены.

Мое выступление на концерте "Ліга зірок" – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время
рассказала Мария Яремчук.

Также Яремчук поделилась, чем будет заниматься во время перерыва:

Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама.

Увидеть одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут уже в субботу, 26 мая, в 18:00 в эфире канала "Украина". В шоу также приняли участие самые яркие украинские исполнители: Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен. Смотрите шоу "Ліга зірок" на телеканале "Украина" в эту субботу, 26 мая, в 18:00, а сразу после него – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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