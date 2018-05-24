Мария Яремчук рассказала, чем займется после ухода со сцены

За кулисами шоу "Ліга зірок" украинская певица Мария Яремчук рассказала, чем планирует заняться в творческом отпуске.





Отметим, что недавно Мария Яремчук сообщила неожиданную новость, что уходит со сцены.





Мое выступление на концерте "Ліга зірок" – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время

рассказала Мария Яремчук.





Также Яремчук поделилась, чем будет заниматься во время перерыва:





Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама.





Увидеть одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут уже в субботу, 26 мая, в 18:00 в эфире канала "Украина". В шоу также приняли участие самые яркие украинские исполнители: Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен. Смотрите шоу "Ліга зірок" на телеканале "Украина" в эту субботу, 26 мая, в 18:00, а сразу после него – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018.



