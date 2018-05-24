Энтони Хопкинс рассказал об отношениях с дочерью

Легендарный актер Энтони Хопкинс, который не так часто афиширует свою личную жизнь, в недавнем интервью рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. Энтони откровенно рассказал, что почти 20 лет не общается со своей дочерью:





Люди расстаются. Семьи разрушаются и каждый живет своей жизнью. Мы сами делаем такой выбор. И меня не волнует, что происходит у нее в жизни. Я ничего не чувствую, потому что жизнь бесчувственная

рассказывает Энтони Хопкинс.













Возможно Энтони Хопкинс избегает общение с единственной дочерью Эбигейл потому, что когда девочке было всего лишь четыре года, актер решил разойтись со своей супругой. После развода Энтони не налаживал контакты с дочерью и сейчас абсолютно равнодушен к ее судьбе.



