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Шоу-бизнес
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24 мая 18, 12:44
Энтони Хопкинс рассказал об отношениях с дочерью
Энтони Хопкинс
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80-летний актер Энтони Хопкинс не общался с единственной дочерью 20 лет.
Легендарный актер Энтони Хопкинс, который не так часто афиширует свою личную жизнь, в недавнем интервью рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. Энтони откровенно рассказал, что почти 20 лет не общается со своей дочерью:

Люди расстаются. Семьи разрушаются и каждый живет своей жизнью. Мы сами делаем такой выбор. И меня не волнует, что происходит у нее в жизни. Я ничего не чувствую, потому что жизнь бесчувственная
рассказывает Энтони Хопкинс.



Возможно Энтони Хопкинс избегает общение с единственной дочерью Эбигейл потому, что когда девочке было всего лишь четыре года, актер решил разойтись со своей супругой. После развода Энтони не налаживал контакты с дочерью и сейчас абсолютно равнодушен к ее судьбе.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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