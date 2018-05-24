Катя Осадчая рассказала, как совмещает карьеру и материнство

Известная телеведущая и икона стиля Катя Осадчая поделилась секретами совмещения счастливого материнства и успешной карьеры. Как утверждает Катя, главный секрет - правильное планирование своего времени.





Как оказалось, можно распланировать свою жизнь так, что времени будет хватать на все - и на съемки, и на командировки, и на ребенка. Для себя я сделала вывод, что нужно стараться концентрироваться на делах по очереди, а не заниматься всем хаотично. Для меня важно планировать день так, чтобы вернуться домой к 19:00. Раньше проснуться, возможно, недоспать, но увидеть ребенка утром. Устраивать себе выходные дни, когда это нужно

рассказала телеведущая.





После рождения второго ребенка Катя Осадчая изменила образ жизни и отказалась от некоторых привычек ради семьи.





В последний год в моей жизни нет шопинга, салонов красоты и магазинов, я отказалась от этого. Салоны красоты, когда мне нужно, приходят ко мне домой. Я не хожу по магазинам, а заказываю все онлайн

призналась телеведущая.













Я зашла на сайт LIVLY, пересмотрела все коллекции, и мне абсолютно все понравилось. И цвета, и дизайн - сразу чувствуется, что это создавала именно мама, которая точно знает, что нужно ребенку: в каких местах должна застегиваться кофточка, как удобнее одеть малыша. Мы ведь все понимаем, что красивое - не всегда удобное

рассказала Катерина.





Также Катя отметила, что все коллекции отшиваются из самых нежных натуральных тканей премиум-качества – pima cotton (особый длинноволокнистый гипоаллергенный сорт хлопка из Перу) и кашемира. Как утверждает Лиза Кэррол, Рima cotton – это не только нежная и мягкая ткань, но и абсорбент для кожи.





Теперь с подругами я общаюсь по телефону или в чатах и иногда вижусь на кофе. Так у меня появилось много свободного времени, которое я уделяю своему ребенку. Я смогла так организовать свое время только с опытом. Когда тебе 19 или 20 лет, тебе нужно все - везде и всюду успеть, а когда тебе за 30, то ты понимаешь, что ребенок важнее. И действительно близкие люди это поймут. Первый шаг ребенка и первое слово намного важнее кофе с подружками. Потом, когда ребенок пойдет в школу, университет и мама ему будет уже не так сильно нужна, время с подругами можно будет наверстать

призналась телеведущая.



