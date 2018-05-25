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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 18, 08:37
Поклонники в шоке от внешнего вида Тома Харди
Том Харди
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Актер Том Харди побрился наголо.
В последнее время поклонники Тома Харди не на шутку обеспокоены внешним видом 40-летнего Тома Харди. В середине апреля актер опубликовал фото в Instagram, шокировав постаревшим видом. Еще раз удивить поклонников Тому удалось на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. На церемонии бракосочетания актер появился абсолютно лысым.

Как стало известно, на такие эксперименты с внешностью Харди пришлось пойти ради новой роль в биографической драме "Фонзо" режиссера Джоша Транка. В фильме Том сыграет знаменитого американского гангстера Аль Капоне.







Источник: https://kinoafisha.ua
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