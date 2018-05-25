Эштон Катчер пожертвовал 4 миллиона долларов

40-летний актер вместе со своим бизнес-партнером Гаем Озири пожертвовали 4 миллиона долларов в фонд защиты дикой природы Эллен ДеДженерес для спасения горилл.





О более чем щедром пожертвовании Эштон сообщил лично в эфире телешоу Эллен, рассказав, что они с ДеДженерес дружат уже много лет, и телеведущая всегда помогает другим, но никогда не просит своих многочисленных звездных друзей сделать что-то для нее. И только когда супруга телеведущей, Порша де Росси, основала фонд для защиты животных (да еще и назвала его в честь Эллен), ДеДженерес наконец-то начала просить о помощи – и вот как раз на эту просьбу и откликнулся Катчер, выделивший на благие цели 4 миллиона долларов.



