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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 18, 08:40
Эштон Катчер пожертвовал 4 миллиона долларов
Эштон Катчер
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Эштон Катчер в последнее время не так часто появляется на большом экране, поскольку вовсю занимается бизнесом – и, как выяснилось, заодно еще и благотворительностью.
40-летний актер вместе со своим бизнес-партнером Гаем Озири пожертвовали 4 миллиона долларов в фонд защиты дикой природы Эллен ДеДженерес для спасения горилл.

О более чем щедром пожертвовании Эштон сообщил лично в эфире телешоу Эллен, рассказав, что они с ДеДженерес дружат уже много лет, и телеведущая всегда помогает другим, но никогда не просит своих многочисленных звездных друзей сделать что-то для нее. И только когда супруга телеведущей, Порша де Росси, основала фонд для защиты животных (да еще и назвала его в честь Эллен), ДеДженерес наконец-то начала просить о помощи – и вот как раз на эту просьбу и откликнулся Катчер, выделивший на благие цели 4 миллиона долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua
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