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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 18, 08:41
Дженнифер Энистон и Джастин Теру не могут поделить собак
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
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Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее супруг Джастин Теру, которые уже давно расстались, никак не могут договориться о деталях контракта для развода.
Звездная пара актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру заявили о своем разводе еще в феврале, однако сейчас пара приостановила бракоразводительный процесс.

Всему виной четвероногие друзья экс-супругов. У 49-летней Энистон и 46-летнего Теру есть четыре общиг собаки, которых они не смогли поделить. Ни один, ни вторая не будут уступать и делить метиса белой швейцарской овчарки, метиса питбуля, бультерьера и еще одного питбуля.

Однако, инайдеры считают, что Джастин не хочет отдавать собак не из-за тогромной любви к питомцам, а из-за желания вытянуть из Дженнифер как можно больше денег.

"Многие из нас считают, что Джастин использует собак как заложников - так же, как некоторые пары поступают с детьми - чтобы выбить больше денег на этапе заключения соглашения о разводе. Она ни за что не позволит ему запустить руку в ее деньги - или забрать ее собак!", - поделился источник.

Напомним, что еще одна пара голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта остановила процесс развода из-за того, что не смогла поделить имущество.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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