Артист поделился грандиозной новостью: Анна Матисон беременна во второй раз, а значит, что Сергей Безруков снова станет отцом.





Давно не было новостей от 44-летнего Сергея Безрукова. Но буквально час назад актер, который сыграл в сериале "Бригада" и исполнил роли почти всех культовых персонажей, напомнил о себе сенсационными новостями.





44-летний актер театра и кино Сергей Безруков снова готовится стать папой. Они с супругой ждут второго общего ребенка. Первого малыша — дочь Марию — Анна Матисон родила летом 2016 года.





Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение)).





И теперь знаменитые супруги принимают многочисленные поздравления. Для тех, кто не в курсе, отметим, что в марте 2016 года Сергей Безруков женился на Ане Матисон, а летом режиссер родила ему дочь. Также у Безрукова есть внебрачные дети от петербургской актрисы Кристины Смирновой: 10-летняя дочь Александра и 7-летний сын Иван. В 2015 году Безруков развелся со своей женой Ириной Безруковой после 15 лет брака. Общих детей у пары не было.



