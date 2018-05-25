Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.65
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 18, 08:43
Сергей Безруков снова станет отцом
Сергей Безруков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поклонники популярного российского актера Сергея Безрукова сегодня ликуют.
Артист поделился грандиозной новостью: Анна Матисон беременна во второй раз, а значит, что Сергей Безруков снова станет отцом.

Давно не было новостей от 44-летнего Сергея Безрукова. Но буквально час назад актер, который сыграл в сериале "Бригада" и исполнил роли почти всех культовых персонажей, напомнил о себе сенсационными новостями.

44-летний актер театра и кино Сергей Безруков снова готовится стать папой. Они с супругой ждут второго общего ребенка. Первого малыша — дочь Марию — Анна Матисон родила летом 2016 года.

Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение)).

И теперь знаменитые супруги принимают многочисленные поздравления. Для тех, кто не в курсе, отметим, что в марте 2016 года Сергей Безруков женился на Ане Матисон, а летом режиссер родила ему дочь. Также у Безрукова есть внебрачные дети от петербургской актрисы Кристины Смирновой: 10-летняя дочь Александра и 7-летний сын Иван. В 2015 году Безруков развелся со своей женой Ириной Безруковой после 15 лет брака. Общих детей у пары не было.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Александр Кривошапко рассказал о жене и дочери
Евгений Кошевой опубликовал 14 неожиданных фактов о себе
Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Брэд Питт хочет завязать с актерской карьерой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Светлана Лобода родила: первый комментарий
noimageОлег Винник признался в любви своей возлюбленной
noimageЮрий Горбунов позировал в стильном образе
noimageДженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на тренировку
noimageАнтонина Паперная похвасталась фигурой в бикини
Лента новостей