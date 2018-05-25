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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 18, 08:46
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на тренировку
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
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Не разлей вода — это точно про Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.
Знаменитости и на светские тусовки вместе ходят, и в фотосессиях участвуют, и с детьми выходные проводят, и даже фитнес-тренировки у них совместные. Вот и вчера папарацци запечатлели звезд на входе в тренажерный зал.

Я уверена на сто процентов: спорт — это то, что делает мою жизнь лучше, движение — это ключ к счастью. Я действительно верю, что когда ты заботишься о себе и своем здоровье, ты можешь лучше заботиться о тех, кого любишь — не устает повторять Лопес, а Родригес ей вторит.

Оказалось, что певица и спортсмен даже разработали систему тренировок, которая идеально подходит для них обоих. Дальше — больше. По словам источника из окружения пары, Джен и Алекс намерены создать спортивные программы для влюбленных пар, жаждущих совершенствоваться вместе.



Источник: https://kinoafisha.ua
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