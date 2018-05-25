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25 мая 18, 09:00
Светлана Лобода родила: первый комментарий
Светлана Лобода
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Певица LOBODA родила второго ребенка.
Светлана Лобода родила. Певица стала мамой во второй раз.

Родила Светлана Лобода в Лос-Анджелесе, куда отправилась на 7 месяце беременности. 

Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично
появилось сообщение на официальной странице Светланы в Facebook.

До сих пор остается вопрос: кто же отец ребенка. На него LOBODA пока не ответила.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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