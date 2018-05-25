Светлана Лобода родила: первый комментарий

Светлана Лобода родила. Певица стала мамой во второй раз.





Родила Светлана Лобода в Лос-Анджелесе, куда отправилась на 7 месяце беременности.





Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично

появилось сообщение на официальной странице Светланы в Facebook.





До сих пор остается вопрос: кто же отец ребенка. На него LOBODA пока не ответила.



