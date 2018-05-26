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25 мая 18, 09:00
Светлана Лобода родила: первый комментарий (ФОТО)
Светлана Лобода
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Певица LOBODA родила второго ребенка.
Светлана Лобода родила. Певица стала мамой во второй раз.

Родила Светлана Лобода в Лос-Анджелесе, куда отправилась на 7 месяце беременности. 

Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично, - появилось сообщение на официальной странице Светланы в Facebook.

Мама и дочка чувствуют себя прекрасно. Имя отца ребенка певица до сих пор официально не называет, но журналисты выяснили, что это лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода закрутила прошлым летом на фестивале «Жара в Баку».


Лобода не признавалась в романе с Линдеманном, однако сообщается, что за месяц до рождения дочери она появилась на музыкальном фестивале Coachella в майке с символикой Rammstein.

Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери.

В «Инстаграме» певица уже принимает поздравления с рождением девочки. В скором времени Светлана планирует вернуться в Москву - для того, чтобы 8 июня выступить на премии Муз ТВ.

Это второй ребенок Лободы: от союза с хореографом Андреем Царем у нее есть дочь Ева, которой сейчас 7 лет.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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