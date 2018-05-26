Светлана Лобода родила: первый комментарий (ФОТО)

Мама и дочка чувствуют себя прекрасно. Имя отца ребенка певица до сих пор официально не называет, но журналисты выяснили, что это лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода закрутила прошлым летом на фестивале «Жара в Баку».
Лобода не признавалась в романе с Линдеманном, однако сообщается, что за месяц до рождения дочери она появилась на музыкальном фестивале Coachella в майке с символикой Rammstein.
Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери.
В «Инстаграме» певица уже принимает поздравления с рождением девочки. В скором времени Светлана планирует вернуться в Москву - для того, чтобы 8 июня выступить на премии Муз ТВ.
Это второй ребенок Лободы: от союза с хореографом Андреем Царем у нее есть дочь Ева, которой сейчас 7 лет.