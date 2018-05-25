Студия "Квартал 95" запускает новое шоу с Еленой Кравец

Проект "Женский Квартал" в скором времени покажут на телеканале 1+1. Участницами станут 14 девушек, которые будут удивлять яркими танцами, вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками.

Лидером нового проекта станет актриса "Вечернего Квартала" Елена Кравец.

Вместе с ней выступать будут вокалистки "Голосу країни" Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе, актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова-Кияшко, звезды "Лиги смеха" Анастасия Оруджева, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, актриса "Вечернего Киева" Настя Короткая, а также актриса Молодого театра Анастасия Евтушенко.





Студия "Квартал 95" запускает новое шоу



Студия "Квартал 95" запускает новое шоу

Девушки будут шутить на тему любви, замужества, секса, бытовых и семейных проблем, а также о звездах шоу-бизнеса. Юмор "Женского Квартала" поможет женщинам с легкостью посмотреть на актуальные события в мире и жизни украинцев.

Студия "Квартал 95" запускает новое шоу

Студия "Квартал 95" запускает новое шоу

Первый выпуск проекта снимали в Турции во время юмористического фестиваля "Весело 2018". А впервые представлен проект был вчера во время концерта "Вечернего Квартала".

Сценарий для "Женского Квартала" пишет авторская группа, в состав которых входят и участницы проекта.