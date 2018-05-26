Стало известно, кто завоевал сердце Холостяка Рождена (ФОТО)

Первой на свидание пошла Галя. Для девушки Рожден подготовил экстремальный сюрприз, который спрятал на дне Индийского океана. Спустившись под воду участница обнаружила серьги, которые они с Рожденом делали на свидании в Португалии. Однако на этом сюрпризы не закончились. Продолжили свое свидание Рожден и Галя в путешествии по острову на ретро автомобиле.

"Я очень переживаю, что та девушка, которую я выберу, начнет себя по другому вести в жизни. Раскроется по другому", - поделился Рожден своими переживаниями с Галей.

После насыщенного дня на участницу ждал романтический вечер на одном из самых красивых пляжей острова и незабываемый вечер близости с Холостяком.

"У меня есть симпатия к Гале, но внутри еще очень много сомнений. Я не знаю, смогу ли я подарить ей те эмоции, которые она ждет", - признался Рожден.

Следующей на свидание отправилась Иванна. Для девушки Рожден подготовил встречу по мотивам ее любимого фильма "Ешь. Молись. Люби". В этот день Рожден и Иванна посетили колоритный местный рынок, после чего отправились в храм, где совершили подношение богам.

"Я бы хотел, чтобы человек который будет рядом, остался со мной надолго. Чтобы период поиска уже завершился", - сказал Рожден.

Затем девушку ждал романтический вечер при свечах, во время которого Иванна наконец-то призналась, какое ужасное событие заставляет ее прятать свое настоящее лицо.

"Поранили немного...девочки. Это была вилка. Я шла от стоматолога и в переходе поиздевались. Не взяли ни денег, ничего... Я не понимаю почему, за что и как. Были порезы по всему телу. Я даже маме с папой не сказала, что это была вилка. Мне больно вспоминать это все. Я столкнулась с такой жестокостью, что я перестала доверять, верить людям. Я очень устала от постоянных образов, которые я выстраиваю. Мне кажется, что я все делаю неправильно", - откровенно призналась Иванна.

По словам Рождена, внутри Иванка очень красивый человек, но ей сложно постоянно показывать себя настоящую.

"Я всегда считал, что нужно прислушиваться к сердцу. Нужно выбрать человека, который ближе к твоей душе. Когда ты говоришь ей какой-то несуразный бред и она его понимает, потому что только она может его понять. Я говорю о человеке, который именно для тебя", - признался Холостяк.

Два абсолютно разных свидания, две абсолютно разных девушки... Выбор Рождена был не легким.

"Ты мне очень нравишься, но я вижу тебя, как девушку, которой нужно очень много внимания. Мне кажется, чтобы ты была счастливой, с тобой нужно быть рядом 24 часа в сутки. Тебе нужно больше времени, чтобы быть счастливой, чем я смогу тебе дать. Прости!", - сказал Рожден, прощаясь с Галей.

А вот сердце Холостяка удалось покорить другой девушке - Иванне. Именно ей он подарил заветное кольцо!

"Ты говорила о том, что мы разные и что тебе это нравится. Но я считаю, что мы с тобой очень похожи. Мне кажется, что ты для меня, а я - для тебя! Надеюсь, ты счастлива", - произнес Рожден.

Фото: пресс-служба СТБ