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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 мая 18, 12:09
Стало известно, кто завоевал сердце Холостяка Рождена (ФОТО)
Рожден и Иванка
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Холостяк Рожден Ануси назвал имя девушки, которая завоевала его сердце.
Самое романтическое реалити-шоу Украины подошло к концу. 25 мая, зрители узнали имя девушки, которая завоевала сердце главного Холостяка страны и стала победительницей проекта. В финале "Холостяк-8" борьба за Рождена Ануси развернулась среди двух участниц - Гали и Иванны. Последнюю неделю на шоу девушки провели на райском острове Бали. Каждая участница отправилась с Холостяком на свидания, после которых Рожден сделал свой финальный выбор.

Первой на свидание пошла Галя. Для девушки Рожден подготовил экстремальный сюрприз, который спрятал на дне Индийского океана. Спустившись под воду участница обнаружила серьги, которые они с Рожденом делали на свидании в Португалии. Однако на этом сюрпризы не закончились. Продолжили свое свидание Рожден и Галя в путешествии по острову на ретро автомобиле.


Рожден и Галя

Галя Холостяк 8

Рожден и Галя

"Я очень переживаю, что та девушка, которую я выберу, начнет себя по другому вести в жизни. Раскроется по другому", - поделился Рожден своими переживаниями с Галей.

Галя Холостяк 8

После насыщенного дня на участницу ждал романтический вечер на одном из самых красивых пляжей острова и незабываемый вечер близости с Холостяком.

"У меня есть симпатия к Гале, но внутри еще очень много сомнений. Я не знаю, смогу ли я подарить ей те эмоции, которые она ждет", - признался Рожден.

Галя и Рожден

Следующей на свидание отправилась Иванна. Для девушки Рожден подготовил встречу по мотивам ее любимого фильма "Ешь. Молись. Люби". В этот день Рожден и Иванна посетили колоритный местный рынок, после чего отправились в храм, где совершили подношение богам.

"Я бы хотел, чтобы человек который будет рядом, остался со мной надолго. Чтобы период поиска уже завершился", - сказал Рожден.

Иванна и Рожден

Иванна и Рожден Холостяк 8

Затем девушку ждал романтический вечер при свечах, во время которого Иванна наконец-то призналась, какое ужасное событие заставляет ее прятать свое настоящее лицо.

"Поранили немного...девочки. Это была вилка. Я шла от стоматолога и в переходе поиздевались. Не взяли ни денег, ничего... Я не понимаю почему, за что и как. Были порезы по всему телу. Я даже маме с папой не сказала, что это была вилка. Мне больно вспоминать это все. Я столкнулась с такой жестокостью, что я перестала доверять, верить людям. Я очень устала от постоянных образов, которые я выстраиваю. Мне кажется, что я все делаю неправильно", - откровенно призналась Иванна.

По словам Рождена, внутри Иванка очень красивый человек, но ей сложно постоянно показывать себя настоящую.

Иванна и Рожден романтический вечер

"Я всегда считал, что нужно прислушиваться к сердцу. Нужно выбрать человека, который ближе к твоей душе. Когда ты говоришь ей какой-то несуразный бред и она его понимает, потому что только она может его понять. Я говорю о человеке, который именно для тебя", - признался Холостяк.

Рожден Ануси Холостяк 8

Два абсолютно разных свидания, две абсолютно разных девушки... Выбор Рождена был не легким.

"Ты мне очень нравишься, но я вижу тебя, как девушку, которой нужно очень много внимания. Мне кажется, чтобы ты была счастливой, с тобой нужно быть рядом 24 часа в сутки. Тебе нужно больше времени, чтобы быть счастливой, чем я смогу тебе дать. Прости!", - сказал Рожден, прощаясь с Галей. 

Галя из Холостяка

А вот сердце Холостяка удалось покорить другой девушке - Иванне. Именно ей он подарил заветное кольцо!

 "Ты говорила о том, что мы разные и что тебе это нравится. Но я считаю, что мы с тобой очень похожи. Мне кажется, что ты для меня, а я - для тебя! Надеюсь, ты счастлива", - произнес Рожден.

 Финал Холостяк 8

Финал Холостяк 8

Иванна и Рожден

Фото: пресс-служба СТБ
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