Кэмерон Диаз не беременна, а просто набрала лишний вес

В последние несколько месяцев СМИ все чаще задавались вопросом, беременна ли Кэмерон Диаз. Слухи об интересном положении 45-летней актрисы начали распространяться еще в феврале. Однако месяцы идут, а живот все не растет, что говорит о том, что Камерон Диаз поправилась не из-за предполагаемой беременности.

Кэмерон Диаз

В связи с чем актриса так располнела, и куда пропали ее узкие бедра и стройные ноги, неизвестно.

Кэмерон Диаз

Напомним, что актриса получила нежелательную премию "Золотая малина", став худшей актрисой из-за ролей таких кинофильмах, как "Другая женщина" и "Домашнее видео: Только для взрослых".