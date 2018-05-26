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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 мая 18, 21:02
Кэмерон Диаз не беременна, а просто набрала лишний вес
Кэмерон Диаз
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На снимках с Кэмерон Диаз не видно округлившегося живота, хотя слухи о беременности ходят уже довольно давно.

В последние несколько месяцев СМИ все чаще задавались вопросом, беременна ли Кэмерон Диаз. Слухи об интересном положении 45-летней актрисы начали распространяться еще в феврале. Однако месяцы идут, а живот все не растет, что говорит о том, что Камерон Диаз поправилась не из-за предполагаемой беременности.

Кэмерон Диаз

В связи с чем актриса так располнела, и куда пропали ее узкие бедра и стройные ноги, неизвестно.

Кэмерон Диаз

Напомним, что актриса получила нежелательную премию "Золотая малина", став худшей актрисой из-за ролей таких кинофильмах, как "Другая женщина" и "Домашнее видео: Только для взрослых". 
telegraf.com.ua
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