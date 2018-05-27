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Шоу-бизнес
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26 мая 18, 23:28
Жена Сергея Шнурова прокомментировала их развод
Сергей Шнуров
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Бывшая жена лидера группы “Ленинград” Матильда впервые рассказала о разводе с Сергеем Шнуровым.

Накануне стало известно, что после 8 лет брака лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров подал на развод со своей женой Матильдой. 

Сергей Шнуров и Матильда разводятся. Печальной новостью вчера, 25 мая, поделился фронтмен группы "Ленинград". За его заявлением последовал и комментарий бывшей возлюбленной.

В Инстаграме Матильда делилась с поклонниками впечатлениями о фильме "Дело Собчака", однако не обошла и личную тему.

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которую многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил".

Брак с Матильдой, чье настоящие имя и фамилия Елена Мозговая, для Шнурова был третьим. Причины расставания они не сообщили и попросили прессу "не нарушать их личное пространство". Отметим, что общих детей у пары нет.
telegraf.com.ua
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