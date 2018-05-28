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27 мая 18, 23:24
Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель мира (ФОТО)
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Кендалл Дженнер оказалась самой высокооплачиваемой моделью
Лидером по итогам 2017 года стала 22-летняя манекенщица Кендалл Дженнер. Она смогла заработать за прошедший год 22 миллиона долларов.

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. По итогам года, лидером списка оказалась 22-летняя американская манекенщица Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян.

Доход "ангела" Vectoria's Secret составил за года 22 миллиона долларов. Она смогла обогнать прошлогоднего лидера - 37-летнюю модель Жизель Бюндхен, которая в этом году оказалась на второй позиции.

Замкнула тройку лидеров модель и телеведущая Крисси Тейген, которая ведет шоу "Битва фонограмм".

Рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых моделей:

- Кендалл Дженнер - $22 миллиона
- Жизель Бюндхен - $17,5 миллионов
- Крисси Тейген - $13,5 миллионов
- Адриана Лима - $10,5 миллионов
- Джиджи Хадид - $9,5 миллионов
- Роузи Хантингтон-Уайтли - $9,5 миллионов
- Карли Клосс - $9 миллионов
- Liu Wen - $6,5 миллионов
- Белла Хадид - $6 миллионов
- Эшли Грэм - $5,5 миллионов



Кендалл Дженнер
Фото: EPA

Кендалл Дженнер - американская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян.


Источник: korrespondent.net
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