Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель мира (ФОТО)

Лидером по итогам 2017 года стала 22-летняя манекенщица Кендалл Дженнер. Она смогла заработать за прошедший год 22 миллиона долларов.





Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. По итогам года, лидером списка оказалась 22-летняя американская манекенщица Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян.





Доход "ангела" Vectoria's Secret составил за года 22 миллиона долларов. Она смогла обогнать прошлогоднего лидера - 37-летнюю модель Жизель Бюндхен, которая в этом году оказалась на второй позиции.





Замкнула тройку лидеров модель и телеведущая Крисси Тейген, которая ведет шоу "Битва фонограмм".





Рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых моделей:





- Кендалл Дженнер - $22 миллиона

- Жизель Бюндхен - $17,5 миллионов

- Крисси Тейген - $13,5 миллионов

- Адриана Лима - $10,5 миллионов

- Джиджи Хадид - $9,5 миллионов

- Роузи Хантингтон-Уайтли - $9,5 миллионов

- Карли Клосс - $9 миллионов

- Liu Wen - $6,5 миллионов

- Белла Хадид - $6 миллионов

- Эшли Грэм - $5,5 миллионов













Кендалл Дженнер

Фото: EPA





Кендалл Дженнер - американская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян.







