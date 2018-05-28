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28 мая 18, 12:29
Джамала опубликовала семейное фото с мужем и сыном
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая два месяца назад впервые стала мамой, поделилась с поклонниками трогательным семейным фото, сообщает Хроника.инфо.
Певица опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором запечатлена с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. На фото счастливая мама держит малыша на руках.
"Два месяца", - подписала Джамала трогательное фото.
Поклонники Джамалы поздравляют маленького Эмира-Рахмана и желают ему счастья.
Джамала показала фото с мужем и двухмесячным сыном