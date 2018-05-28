Джамала опубликовала семейное фото с мужем и сыном

Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая два месяца назад впервые стала мамой, поделилась с поклонниками трогательным семейным фото, сообщает Хроника.инфо.





Певица опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором запечатлена с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. На фото счастливая мама держит малыша на руках.









"Два месяца", - подписала Джамала трогательное фото.





Поклонники Джамалы поздравляют маленького Эмира-Рахмана и желают ему счастья.





Джамала показала фото с мужем и двухмесячным сыном