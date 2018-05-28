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28 мая 18, 12:29
Джамала опубликовала семейное фото с мужем и сыном
Джамала
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Певица разместила фотографию в Instagram.
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая два месяца назад впервые стала мамой, поделилась с поклонниками трогательным семейным фото, сообщает Хроника.инфо.

Певица опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором запечатлена с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. На фото счастливая мама держит малыша на руках.


"Два месяца", - подписала Джамала трогательное фото.

Поклонники Джамалы поздравляют маленького Эмира-Рахмана и желают ему счастья.

Джамала показала фото с мужем и двухмесячным сыном
bigmir.net
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