Регина Тодоренко попала в больницу (ФОТО)

Известная телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Звезда была экстренно госпитализирована. У Тодоренко диагностировали пиелонефрит. Об этой информации Регина Тодоренко сама написала в своем микроблоге:

"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва...Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться"





Поклонники Регины Тодоренко обеспокоены состоянием здоровья звезды.

Фанаты желают телеведущей в комментариях ей крепкого здоровья и желают ей скорейшего выздоровления.

Также не так давно поклонники заметили, что Регина Тодоренко заметно поправилась.



