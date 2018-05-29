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Шоу-бизнес
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28 мая 18, 19:55
Регина Тодоренко попала в больницу (ФОТО)
Регина Тодоренко
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Телеведущая Регина Тодоренко была срочно госпитализирован.

Известная телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Звезда была экстренно госпитализирована. У Тодоренко диагностировали пиелонефрит. Об этой информации Регина Тодоренко сама написала в своем микроблоге:

"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва...Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться"


Поклонники Регины Тодоренко обеспокоены состоянием здоровья звезды.

Фанаты желают телеведущей в комментариях ей крепкого здоровья и желают ей скорейшего выздоровления.  

Также не так давно поклонники заметили, что Регина Тодоренко заметно поправилась.
bigmir.net
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