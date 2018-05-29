Джейн Фонда копирует 21-летнюю Беллу Хадит

По мнению интернет-пользователей, Фонда может копировать модель.





Знаменитости вообще между собой не общаются, учитывая ещё и огромную разницу в возрасте, однако одеваются почти идентично. Белла Хадит надела красный пиджак и розовую блузку от Brandon Maxwell, а также расклешённые джинсы и бордовые туфли, появившись так на Неделе моды в Нью-Йорке осенью прошлого года.





Джейн Фонда изменила только брюки – у неё они были классические – и цвет обуви. Из аксессуаров — имелся розовый клатч. Такой наряд актриса продемонстрировала во время премьеры "Книжного клуба" в начале мая 2018. По мнению пользователей Сети, Фонда может копировать Беллу Хадит. Правда, у актрисы очень хорошая фигура в свои 80 лет, поэтому такое совсем не кажется смешным.











