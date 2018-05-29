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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 18, 14:08
Джейн Фонда копирует 21-летнюю Беллу Хадит
Джейн Фонда
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В прессе заметили схожесть образов 80-летней актрисы Джейн Фонда и 21-летней звезды подиума Беллы Хадит, как сообщает VladTime.
По мнению интернет-пользователей, Фонда может копировать модель.

Знаменитости вообще между собой не общаются, учитывая ещё и огромную разницу в возрасте, однако одеваются почти идентично. Белла Хадит надела красный пиджак и розовую блузку от Brandon Maxwell, а также расклешённые джинсы и бордовые туфли, появившись так на Неделе моды в Нью-Йорке осенью прошлого года.

Джейн Фонда изменила только брюки – у неё они были классические – и цвет обуви. Из аксессуаров — имелся розовый клатч. Такой наряд актриса продемонстрировала во время премьеры "Книжного клуба" в начале мая 2018. По мнению пользователей Сети, Фонда может копировать Беллу Хадит. Правда, у актрисы очень хорошая фигура в свои 80 лет, поэтому такое совсем не кажется смешным.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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