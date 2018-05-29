Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.53
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.16
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 18, 14:27
Анастасия Заворотнюк показала взрослых сына и дочь
Анастасия Заворотнюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анастасия Заворотнюк не часто делится подробностями своей семейной жизни, и редко публикует фотографии с детьми: 22-летней дочерью Анной и сыном Майклом, которому летом исполнится 18 лет.
Однако выпуск сына из школы — весомый повод, чтобы разместить его фото в блоге. Так актриса и сделала. В этом году сын знаменитости окончил школу, и на днях у него был последний звонок в 11 классе. Вскоре в блоге Анастасии появилось фото, на котором позируют ее дети. 

"Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье — видеть счастливыми вас!"— написала актриса под снимком.



Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Милу Кунис заподозрили в третьей беременности
Анджелина Джоли шокировала выбором опасного питомца
Брэд Питт видит детей лишь несколько раз в неделю
Что смотрят и чем увлекаются дети украинских звезд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Настя Каменских показала помолвочное кольцо
noimageЛобода опубликовала первое фото новорожденной дочери
noimageНазвана дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли
noimageМоника Беллуччи предстала в страстном образе (ФОТО)
noimageСара Джессика Паркер показала раритетное фото
Лента новостей