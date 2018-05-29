Анастасия Заворотнюк показала взрослых сына и дочь

Однако выпуск сына из школы — весомый повод, чтобы разместить его фото в блоге. Так актриса и сделала. В этом году сын знаменитости окончил школу, и на днях у него был последний звонок в 11 классе. Вскоре в блоге Анастасии появилось фото, на котором позируют ее дети.





"Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье — видеть счастливыми вас!"— написала актриса под снимком.











