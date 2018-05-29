Сара Джессика Паркер показала раритетное фото

Она сыграла поистине культовые роли, которые на долгие годы запомнились многочисленным зрителям. Сейчас ее имя знает весь мир и многим интересна история успеха одной из самых популярных актрис Голливуда, однако, Паркер редко рассказывает о том, как достигла желаемых высот.





На днях актриса сделала редкое исключение, опубликовав в личном микроблоге фото с архива, на котором она запечатлена во время своей первой роли в 1974 году.





"Момент, когда родила моя любовь к актерству. Моя первая работа. Играя девочку со спичками в книге Ганса Кристиана Андерсона "Девочка со спичками", 1974 год. Это были пять очень счастливых дней", - подписала снимок актриса.











