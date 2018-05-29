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29 мая 18, 14:31
Сара Джессика Паркер показала раритетное фото
Сара Джессика Паркер
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За долгие годы актерской карьеры Сара Джессика Паркер достигла невероятного успеха.
Она сыграла поистине культовые роли, которые на долгие годы запомнились многочисленным зрителям. Сейчас ее имя знает весь мир и многим интересна история успеха одной из самых популярных актрис Голливуда, однако, Паркер редко рассказывает о том, как достигла желаемых высот.

На днях актриса сделала редкое исключение, опубликовав в личном микроблоге фото с архива, на котором она запечатлена во время своей первой роли в 1974 году.

"Момент, когда родила моя любовь к актерству. Моя первая работа. Играя девочку со спичками в книге Ганса Кристиана Андерсона "Девочка со спичками", 1974 год. Это были пять очень счастливых дней", - подписала снимок актриса.



Источник: https://kinoafisha.ua
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