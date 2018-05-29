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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 18, 14:34
Моника Беллуччи предстала в страстном образе (ФОТО)
Моника Беллуччи
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На протяжении многих лет итальянская актриса Моника Беллуччи носит звание одной из самых сексуальных и красивых звезд шоу-бизнеса.
На 53-летнюю знаменитость до сих пор равняются многие девушки, а сама Моника с удовольствием доказывает, что возраст — не более, чем цифра в паспорте!

Так, на днях актриса поделилась в своем Instagram фотографией из новой фотосессии. На ней Беллуччи позирует в черном топе на тонких бретельках и с красной помадой на губах. В таком образе Моника выглядит очень сексуально!

Поклонники засыпали звезду комплиментами. Не забыли подписчики упомянуть 20-летнюю возлюбленную бывшего мужа Венсана Касселя Тину Кунаки, заявив, что Моника выглядит гораздо лучше девушки.



Источник: https://kinoafisha.ua
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