Моника Беллуччи предстала в страстном образе (ФОТО)

На 53-летнюю знаменитость до сих пор равняются многие девушки, а сама Моника с удовольствием доказывает, что возраст — не более, чем цифра в паспорте!





Так, на днях актриса поделилась в своем Instagram фотографией из новой фотосессии. На ней Беллуччи позирует в черном топе на тонких бретельках и с красной помадой на губах. В таком образе Моника выглядит очень сексуально!





Поклонники засыпали звезду комплиментами. Не забыли подписчики упомянуть 20-летнюю возлюбленную бывшего мужа Венсана Касселя Тину Кунаки, заявив, что Моника выглядит гораздо лучше девушки.











