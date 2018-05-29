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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 18, 14:42
Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери
LOBODA
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"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала снимок певица.
24 мая знаменитая певица LOBODA во второй раз стала мамой. 

По поводу того, кто же является отцом ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.

Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть малышку, и уже опубликовала первое фото с ней в Instagram.

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала фото Светлана.



Поклонники певицы оставили самые теплые комментарии под снимком: "Света , это космос ! Поздравляю!", "Поздравляю! Крепкого здоровья и много счастья", "Поздравляю Вас! ", "Поздравляю с рождением чуда! Счастья и здоровья малышке и Вам, Светлана!", "Поздравляю!! Крепкого здоровья мамочке,и вашей маленькой принцессе!".

Источник: https://www.segodnya.ua/
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