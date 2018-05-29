Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери

24 мая знаменитая певица LOBODA во второй раз стала мамой.





По поводу того, кто же является отцом ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.





Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть малышку, и уже опубликовала первое фото с ней в Instagram.





"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала фото Светлана.













Поклонники певицы оставили самые теплые комментарии под снимком: "Света , это космос ! Поздравляю!", "Поздравляю! Крепкого здоровья и много счастья", "Поздравляю Вас! ", "Поздравляю с рождением чуда! Счастья и здоровья малышке и Вам, Светлана!", "Поздравляю!! Крепкого здоровья мамочке,и вашей маленькой принцессе!".



