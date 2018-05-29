Настя Каменских показала помолвочное кольцо

Певица Настя Каменских скрывает личную жизнь от публики. Лишь недавно артистка призналась, что у нее есть парень, а теперь дала повод думать, что он не просто парень, а жених.





Такие разговоры появились после того, как Настя Каменских 23 мая опубликовала снимок на своей странице в Instagram.





Настя Каменских показала фото, на котором на безымянном пальце певицы видно помолвочное кольцо.













От кого кольцо, было ли предложение руки и сердца или Каменских и вовсе уже вышла замуж? Все эти вопросы пока без ответов.





Настя Каменских не спешит комментировать разговоры по поводу личной жизни, поэтому слухов и становится больше.



