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Шоу-бизнес
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29 мая 18, 14:44
Настя Каменских показала помолвочное кольцо
Настя Каменских
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Настя Каменских недавно призналась, что у нее есть парень.
Певица Настя Каменских скрывает личную жизнь от публики. Лишь недавно артистка призналась, что у нее есть парень, а теперь дала повод думать, что он не просто парень, а жених.

Такие разговоры появились после того, как Настя Каменских 23 мая опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Настя Каменских показала фото, на котором на безымянном пальце певицы видно помолвочное кольцо. 



От кого кольцо, было ли предложение руки и сердца или Каменских и вовсе уже вышла замуж? Все эти вопросы пока без ответов.

Настя Каменских не спешит комментировать разговоры по поводу личной жизни, поэтому слухов и становится больше.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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