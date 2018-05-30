Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.17
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
30.32
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 мая 18, 10:56
Галь Гадот отказалась вести конкурс Евровидение в Израиле
Галь Гадот
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Исполнительница роли Чудо Женщины в серии фильмов по мотивам комиксов DC Галь Гадот отказалась вести музыкальный конкурс Евровидение в ее родной стране - Израиле.
Об этом сообщает издание i24news.

Утверждается, что израильская модель и актриса сослалась на крайнюю занятость. "Она была бы рада принять участие в конкурсе Евровидение, но, к сожалению, из-за плотного графика и иных обязательств это будет невозможно", - говорится в заявлении официальных представителей Гадот.

Напомним, что победительницей в конкурсе 2018 года стала израильская певица Нетта, представившая композицию под названием "Тоу". Галь Гадот активно поддерживала соотечественницу и призывала миллионы своих подписчиков в социальных сетях голосовать за нее.

Отметим также, что последний раз представитель Израиля побеждал на конкурсе Евровидение ровно 20 лет назад. Ведущий шоу, состоявшегося в 1999 году, Ягал Равид уже обратился с письмом к Галь Гадот, выразив надежду на то, что "она передумает". "В следующем году Евровидение в Иерусалиме столкнется со множеством сложных проблем, как технических, так и политических, как в Израиле, так и за рубежом, но это будет самый большой конкурс песни Евровидение в истории. Так что давай, приезжай!”, - написал он.

Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
Кто заменит Регину Тодоренко в шоу "Орел и Решка"?
LOBODA стала ведущей
Ольга Фреймут появится в новом амплуа
Победительница Евровидения-2018 упала с лестницы (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Маша Ефросинина стала почетным послом ООН
noimageРуслана получила необычную награду в Китае
noimageКатя Осадчая восхитила поклонников ярким образом (ФОТО)
noimageКайли Миноуг опубликовала обнаженное фото
noimageВ Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Лента новостей