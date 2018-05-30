Галь Гадот отказалась вести конкурс Евровидение в Израиле

Об этом сообщает издание i24news.





Утверждается, что израильская модель и актриса сослалась на крайнюю занятость. "Она была бы рада принять участие в конкурсе Евровидение, но, к сожалению, из-за плотного графика и иных обязательств это будет невозможно", - говорится в заявлении официальных представителей Гадот.





Напомним, что победительницей в конкурсе 2018 года стала израильская певица Нетта, представившая композицию под названием "Тоу". Галь Гадот активно поддерживала соотечественницу и призывала миллионы своих подписчиков в социальных сетях голосовать за нее.





Отметим также, что последний раз представитель Израиля побеждал на конкурсе Евровидение ровно 20 лет назад. Ведущий шоу, состоявшегося в 1999 году, Ягал Равид уже обратился с письмом к Галь Гадот, выразив надежду на то, что "она передумает". "В следующем году Евровидение в Иерусалиме столкнется со множеством сложных проблем, как технических, так и политических, как в Израиле, так и за рубежом, но это будет самый большой конкурс песни Евровидение в истории. Так что давай, приезжай!”, - написал он.



