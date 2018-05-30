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30 мая 18, 11:00
Синди Кроуфорд отметила 20-ю годовщину брака
Синди Кроуфорд
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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер принимают поздравления в соцсетях (и не только там) по случаю юбилейной годовщины брака: супруги вместе уже 20 лет!
Супермодель вспомнила день своей свадьбы и показала фолловерам в Instagram снимок, сделанный в мае 1998 года.

Я не могла выбрать лучшего человека для жизни. Люблю тебя, — трогательно поздравила мужа Синди в соцсети.

В кадре счастливые Кроуфорд и Гербер идут босиком, потому что их свадьба состоялась на пляже, на Багамских островах. Через год Синди родила сына Пресли, а спустя два года после его рождения на свет появилась Кайя. Дети пары выросли и продолжили дело родителей (Рэнди Гербер, как и Синди, работал моделью).



Источник: https://kinoafisha.ua
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