Британская актриса Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом, актером из сериала Хор Кордом Оверстритом, после шести месяцев отношений.





Сообщается, что 28-летняя актриса и ее 29-летний избранник приняли решение прекратить отношения. Причина разрыва не сообщается.





Известно, что пара не афишировала свои отношения, однако, по информации инсайдеров, молодые люди много времени проводили вместе.





"Эмма и Корд сначала не рассказывали об их отношениях, но они действительно нашли общий язык. Они проводили много времени в Лос-Анджелесе и всего пару месяцев назад их сфотографировали вместе. Но, у них ничего не сложилось и они теперь снова одиноки", - цитирует издание инсайдера.



