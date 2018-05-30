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Шоу-бизнес
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30 мая 18, 11:02
Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом
Эмма Уотсон
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Голливудская звезда находилась в отношениях с актером из сериала "Хор" на протяжении последних шести месяцев.
Британская актриса Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом, актером из сериала Хор Кордом Оверстритом, после шести месяцев отношений.

Сообщается, что 28-летняя актриса и ее 29-летний избранник приняли решение прекратить отношения. Причина разрыва не сообщается.

Известно, что пара не афишировала свои отношения, однако, по информации инсайдеров, молодые люди много времени проводили вместе.

"Эмма и Корд сначала не рассказывали об их отношениях, но они действительно нашли общий язык. Они проводили много времени в Лос-Анджелесе и всего пару месяцев назад их сфотографировали вместе. Но, у них ничего не сложилось и они теперь снова одиноки", - цитирует издание инсайдера.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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