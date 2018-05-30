Рената Литвинова позировала в роскошном наряде
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Актриса и известный режиссер Рената Литвинова опубликовала в своем микроблоге эффектный снимок, на котором позирует в оригинальном платье, расположившись на диване с черной обивкой.
Облегающий наряд с открытым декольте и комбинированной расцветкой, гармонично подчеркивает женственность и стройность фигуры теледивы.
Волосы знаменитости аккуратно собран за затылке, а макияж с ярко-красной губной помадой подчеркивает ее выразительные черты лица.
Подпись к снимку гласит: "Снова понедельник". Фолловеры Литвиновой отметили, что в кадре она выглядит просто потрясающе, впрочем, как и всегда.
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