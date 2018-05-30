Рената Литвинова позировала в роскошном наряде





Подпись к снимку гласит: "Снова понедельник". Фолловеры Литвиновой отметили, что в кадре она выглядит просто потрясающе, впрочем, как и всегда.





Волосы знаменитости аккуратно собран за затылке, а макияж с ярко-красной губной помадой подчеркивает ее выразительные черты лица.