В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

Вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко.





Народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что Бабченко пошел в магазин за хлебом.





Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.





Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин показал фоторобот подозреваемого и назвал основные приметы убийцы.





Аркадий Бабченко - российский журналист, военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был военным корреспондентом во время российско-грузинской войны в Южной Осетии в 2008. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих. Известен своими оппозиционными взглядами.













В России война стала нормой за 14 лет правления путинского режима. Теперь никому в голову не придет протестовать против гибели своих сыновей в Украине

говорил Бабченко в одном из интервью.





В 2017 году из-за угроз в свой адрес вместе с семьей покинул Россию. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.



