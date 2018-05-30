Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.17
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
30.32
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 мая 18, 11:39
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
журналист Аркадий Бабченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Аркадий Бабченко умер в машине скорой помощи.
Вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. 

Народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что Бабченко пошел в магазин за хлебом.

Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. 

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин показал фоторобот подозреваемого и назвал основные приметы убийцы.

Аркадий Бабченко - российский журналист, военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был военным корреспондентом во время российско-грузинской войны в Южной Осетии в 2008. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих. Известен своими оппозиционными взглядами.



В России война стала нормой за 14 лет правления путинского режима. Теперь никому в голову не придет протестовать против гибели своих сыновей в Украине
говорил Бабченко в одном из интервью.

В 2017 году из-за угроз в свой адрес вместе с семьей покинул Россию. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
Ещё по теме:
Ани Лорак опять "засветилась" в Киеве
Селену Гомес обвинили в смерти девочки
В США украинская модель попала в жуткое ДТП (ФОТО)
На суде с Кэти Перри умерла пожилая монахиня (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Маша Ефросинина стала почетным послом ООН
noimageРуслана получила необычную награду в Китае
noimageКатя Осадчая восхитила поклонников ярким образом (ФОТО)
noimageКайли Миноуг опубликовала обнаженное фото
noimageРената Литвинова позировала в роскошном наряде
Лента новостей