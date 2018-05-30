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30 мая 18, 11:42
Кайли Миноуг опубликовала обнаженное фото
Кайли Миноуг
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Совсем недавно знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг отпраздновала свое 50-летие.
На странице в Instagram Миноуг разместила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрываясь лишь яркой гитарой в стразах.

"И вот, начинается новое десятилетие. Насколько же я благодарна за мою жизнь. 50 ... Поехали!", – подписала фото Кайли.



Поклонники певицы поздравили ее с личным праздником и отметили, что выглядит Миноуг замечательно. "Не важно, сколько вам лет, вы абсолютно ошеломляющая, и я могу сказать сексуальна", "С днем рождения, Кайли, ты – вдохновение для всех американских женщин", "С днем рождения, Кайли. Отличный возраст. Зрелость, мудрость, еще и прекрасное тело, чтобы наслаждаться этим. Повеселись".

Напомним, мы писали о том, что Кайли Миноуг потеряла надежду выйти замуж. Кайли не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. 

Источник: https://www.segodnya.ua
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