Кайли Миноуг опубликовала обнаженное фото

На странице в Instagram Миноуг разместила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрываясь лишь яркой гитарой в стразах.





"И вот, начинается новое десятилетие. Насколько же я благодарна за мою жизнь. 50 ... Поехали!", – подписала фото Кайли.













Поклонники певицы поздравили ее с личным праздником и отметили, что выглядит Миноуг замечательно. "Не важно, сколько вам лет, вы абсолютно ошеломляющая, и я могу сказать сексуальна", "С днем рождения, Кайли, ты – вдохновение для всех американских женщин", "С днем рождения, Кайли. Отличный возраст. Зрелость, мудрость, еще и прекрасное тело, чтобы наслаждаться этим. Повеселись".





Напомним, мы писали о том, что Кайли Миноуг потеряла надежду выйти замуж. Кайли не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж.



