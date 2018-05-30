Катя Осадчая восхитила поклонников ярким образом (ФОТО)

Это международный кинофестиваль, ежегодно проходящий в Киеве с 1970 года. Прежде всего он поддерживает работы молодых кинорежиссеров.





На открытии мероприятия побывала и знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая. Для выхода в свет она выбрала яркое платье цвета фуксии фасона "русалка". Также образ ведущей дополнил незаменимый головной убор и "фишка" Кати Осадчей – шляпка.





Открытие кинофестиваля прошло на Почтовой площади в Киеве.





Поклонники ведущей отметили, что она выглядит превосходно в этом наряде. В тот день некоторым удалось увидеть Катерину вживую и в комментариях под фото в Instagram они написали, что "в жизни она еще красивее, чем на фото".













Напомним, Катя Осадчая в Каннах похвасталась нежным нарядом за 700 евро. Наряд с причудливым поясом, стоимостью 708 евро (22 тысячи гривен), ведущая дополнила шляпкой и лодочками.





Ранее на Мальдивах Катя Осадчая примерила модное льняное платье за 1080 долларов. Ведущая одела красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.



