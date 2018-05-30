Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.17
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
30.32
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 мая 18, 11:44
Катя Осадчая восхитила поклонников ярким образом (ФОТО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
27 мая Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость".
Это международный кинофестиваль, ежегодно проходящий в Киеве с 1970 года. Прежде всего он поддерживает работы молодых кинорежиссеров.

На открытии мероприятия побывала и знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая. Для выхода в свет она выбрала яркое платье цвета фуксии фасона "русалка". Также образ ведущей дополнил незаменимый головной убор и "фишка" Кати Осадчей – шляпка.

Открытие кинофестиваля прошло на Почтовой площади в Киеве.

Поклонники ведущей отметили, что она выглядит превосходно в этом наряде. В тот день некоторым удалось увидеть Катерину вживую и в комментариях под фото в Instagram они написали, что "в жизни она еще красивее, чем на фото".



Напомним, Катя Осадчая в Каннах похвасталась нежным нарядом за 700 евро. Наряд с причудливым поясом, стоимостью 708 евро (22 тысячи гривен), ведущая дополнила шляпкой и лодочками.

Ранее на Мальдивах Катя Осадчая примерила модное льняное платье за 1080 долларов. Ведущая одела красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч. 

Источник: https://www.segodnya.ua
Ещё по теме:
Катя Осадчая снялась для обложки Elle с новорожденным сыном
Катя Осадчая опубликовала снимок с отцом (ФОТО)
Мальчик вырос: Катя Осадчая показала старшего сына
Катя Осадчая рассказала, какой Юрий Горбунов отец (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Маша Ефросинина стала почетным послом ООН
noimageРуслана получила необычную награду в Китае
noimageКайли Миноуг опубликовала обнаженное фото
noimageВ Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
noimageРената Литвинова позировала в роскошном наряде
Лента новостей