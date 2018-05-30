Руслана получила необычную награду в Китае

Украинская певица Руслана, первая победительница Евровидения от Украины, обладательница престижной музыкальной награды World MusicAwards, активный общественный деятель получила особенную награду – SFT (Solar Future Today) Influencers Awards 2018 в рамках глобального форума The 2nd SOLAR FUTURE.TODAY Influencers Forum Asia: "Roadmap to 100" в китайском Шанхае.





Руслану, которая недавно отпраздновало свое 45-летие, наградили в номинации Visionary Artist за популяризацию идеи перехода на возобновляемые источники энергии. Награду вручил Ганс-Йозеф Фелл, активный член Всемирного совета по возобновляемой энергетике (World Council for Renewable Energy) и президент "Energy Watch Group".





"Я очень рада, что мне удалось познакомиться с лидерами компаний, которые занимаются зелеными технологиями и тем самым перевоплощают мир, создавая будущее уже сегодня. Мне продемонстрировали новейшие технологии и разработки. Я была поражена, насколько в ближайшее время станут доступны технологии, трансформирующие солнечные лучи в энергию. Новые технологии "renewable energy" делают эту энергию дешевой и безопасной ", -говорит Руслана.





Во время церемонии награждения певица продемонстрировала кадры своего шоу в Лиссабоне и исполнила песню "It's Magical", а также новый сингл "Angel". На бис прозвучал победоносный хит певицы "Wild Dances".



