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30 мая 18, 12:02
Руслана получила необычную награду в Китае
Руслана
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Певицу наградили в номинации Visionary Artist.
Украинская певица Руслана, первая победительница Евровидения от Украины, обладательница престижной музыкальной награды World MusicAwards, активный общественный деятель получила особенную награду – SFT (Solar Future Today) Influencers Awards 2018 в рамках глобального форума The 2nd SOLAR FUTURE.TODAY Influencers Forum Asia: "Roadmap to 100" в китайском Шанхае.

Руслану, которая недавно отпраздновало свое 45-летие, наградили в номинации Visionary Artist за популяризацию идеи перехода на возобновляемые источники энергии. Награду вручил Ганс-Йозеф Фелл, активный член Всемирного совета по возобновляемой энергетике (World Council for Renewable Energy) и президент "Energy Watch Group".

"Я очень рада, что мне удалось познакомиться с лидерами компаний, которые занимаются зелеными технологиями и тем самым перевоплощают мир, создавая будущее уже сегодня. Мне продемонстрировали новейшие технологии и разработки. Я была поражена, насколько в ближайшее время станут доступны технологии, трансформирующие солнечные лучи в энергию. Новые технологии "renewable energy" делают эту энергию дешевой и безопасной ", -говорит Руслана.

Во время церемонии награждения певица продемонстрировала кадры своего шоу в Лиссабоне и исполнила песню "It's Magical", а также новый сингл "Angel". На бис прозвучал победоносный хит певицы "Wild Dances".

Источник: https://www.segodnya.ua
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