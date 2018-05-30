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30 мая 18, 12:03
Маша Ефросинина стала почетным послом ООН
Маша Ефросинина
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Украинская ведущая Маша Ефросинина стала почетным послом ООН по вопросам народонаселения в Украине, а также в странах Восточной Европы.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила младшая сестра Маши Елизавета:

"Хочу поздравить свою сестру, которая получила статус почетного посла ООН не только в Украине, но и в странах Восточной Европы", – написала она в подписи к фото.



Отметим, что помимо своей профессиональной деятельности, Маша занимается социальными проектами. Так, Ефросинина принимает участие в помощи детям, больным лейкемией. Мария создала проект "Charity weekend" — это цикл встреч, тематических мероприятий, мастер-классов и интервью с известными людьми. Все они объединены одной темой — женщина и ее мир: семья, здоровье, карьера, красота, внутренние переживания. Входные билеты на такие мероприятия платные, а все вырученные деньги "Charity weekend" направляет в детские дома.

Источник: https://www.segodnya.ua
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