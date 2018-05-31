Надежду Дорофееву заподозрили в беременности

Поклонники Нади Дорофеевой уже давно стали наблюдать изменения в фигуре артистки. Однако, на этот раз во время выступления группы "Время и стекло" они увидели явный животик солистки.

Слухи о беременности Дорофеевой стали распространяться после того, как известный телеведущий Юрий Горбунов опубликовал в своей соцсети интригующий снимок. На нем Юрий и солист группы "Время и Стекло" Позитив "слушают" животик Нади.

Фанаты утверждают, что на сегодняшнем концерте в Кременчуге хорошо было видно, что Дорофеева в положении. Однако, сама певица не подтверждает этих слухов и только отшучивается от них.

Так, на своей страничке в Instagram артистка публикует истории, на которых она беременна, или же вовсе с детьми. Надя пишет, что удивлена способностями своих поклонников в фотошопе.

"Ребята, я умираю от смеха. Короли фотошопа", - написала Надя.

Напомним, что ранее певица рассказывала своим фанатам, что они с Владимиром Дантесом планируют заводить детей. Дорофеева отмечала, что именно дети являются самым главным в жизни женщины. Однако, по поводу своей жизни Дорофеева сказала, что "произойдет это, как мы говорим с Вовой, когда Бог даст".