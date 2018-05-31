Лия Ахеджакова сделала жесткое заявление

"Наши отношения с Украиной зашли в такую жо*у, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Нужны мощные три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты", - говорит артистка на видео, опубликованном на странице Facebook "Радио Свобода".





Она призвала людей поднять "хайп" в отношении освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова.





"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила Лия Ахеджакова.



