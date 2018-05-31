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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 мая 18, 11:25
Рэпер Snoop Dogg установил мировой рекорд
Snoop Dogg
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Музыканты часто делают совершенно непредсказуемые вещи.
Например, недавно рэпер Towkio выпустил дебютную пластинку WWW на высоте 30 км над Землей. А вот теперь американский рэпер Snoop Dogg установил мировой рекорд. Дело в том, что он приготовил самый большой коктейль в мире.

Напиток он готовил совместно с Warren G и еще несколькими людьми. В итоге его объем превысил тот, который значился в Книге рекордов Гиннесса, пишет Time.

Коктейль получил название Paradise. В его состав входят джин и сок. Как признался рэпер, он лично питает слабость к этому напитку. По информации издания, объем коктейля составил 500 литров. В целом на его приготовление ушло 180 бутылок джина и 38 кувшинов апельсинового сока.







Источник: https://www.segodnya.ua
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