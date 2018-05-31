Макс Барских рассказал о трагедии в семье

Макс Барских сообщил неожиданную новость. Артист на своем концерте в России рассказал, что в его семье случилась трагедия - умер отец.





Отметим, что свою песню "Февраль" он посвятил отцу. На эту композицию он снял еще и клип со своим отцом Николаем Бортником.





Как выяснилось сейчас, в феврале 2018-го года отец Макса Барских умер. Об этом Макс рассказал, когда исполнил песню "Февраль":





К сожалению, прошлый "Февраль" навсегда забрал его, но он останется в моем сердце

передает слова Макса Барских StarHit.



