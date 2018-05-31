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31 мая 18, 11:28
Макс Барских рассказал о трагедии в семье
Макс Барских
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У Макса Барских умер родной человек.
Макс Барских сообщил неожиданную новость. Артист на своем концерте в России рассказал, что в его семье случилась трагедия - умер отец.

Отметим, что свою песню "Февраль" он посвятил отцу. На эту композицию он снял еще и клип со своим отцом Николаем Бортником.

Как выяснилось сейчас, в феврале 2018-го года отец Макса Барских умер. Об этом Макс рассказал, когда исполнил песню "Февраль":  

К сожалению, прошлый "Февраль" навсегда забрал его, но он останется в моем сердце
передает слова Макса Барских StarHit.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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