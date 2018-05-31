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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 мая 18, 17:51
Наследники Майкла Джексона судятся из-за песен певца
Майкл Джексон
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По их мнению, телеканал ABC и студия Disney, создавшие документальный фильм об артисте, незаконно использовали его песни.

Наследники легендарного поп-певца Майкла Джексона судятся с телеканалом ABC и студией Disney из-за песен артиста. По их мнению, композиции, а также видеоклипы звезды, были незаконно использованы в документальном фильме Последние дни. Об этом пишет Fox News.

Трансляция ленты проходила 24 мая, и собрала аудиторию в 5,6 миллионов зрителей. Наследники певца заявляют, что незаконно были использованы в картине песни Billie Jean, Thriller и Black or White, а также другие материалы.

"Как и Disney, мы живем за счет интеллектуальной собственности. Но почему-то в Disney решили, что можно просто бесплатно взять самое ценное, что у нас есть", - отметили наследники артиста, насчитав в фильме порядка 30 нарушений со стороны создателей.

Ранее сообщалось, что в Сети поразились снимком двойника поп-певца Майкла Джексона.
Korrespondent
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