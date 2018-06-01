Вера Брежнева надела платье индийской актрисы (ФОТО)

Однако она не первая, кто произвел фурор этим образом.





Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась в своем аккаунте в Instagram фото в роскошном алом платье люксового арабского бренда "Ashi Studio", ошеломив своих поклонников. За первые минуты публикации фото собрало около 10 тыс. лайков, а фанаты не скупились на комплименты, и писали в комментариях о том, что певица как всегда прекрасна.





Однако ряд пользователей был возмущен поступком певицы, которая оделась в платье индийской актрисы Дипики Падуконе. Именно она попала сразу в два рейтинга - лучших и худших платьев Каннского фестиваля, придя в нем на красную дорожку. Критикуя платье, пользователи говорили о его неудобстве, огромных размерах и нелепом виде.





Еще раньше "пионовое" платье было доступно взору публики, когда попало на обложку журнала "Mojen". Несмотря на критику, Брежнева явно довольна своим образом. о чем говорят ее широкая улыбка и блестящие глаза на видео, размещенном в Instagram. Отметим, что звезда тоже была на Каннском фестивале, поэтому не исключено, что ей понравился образ Дипики Падуконе и поэтому она решила его повторить.



















