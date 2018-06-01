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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 июня 18, 10:13
Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой в Нью-Йорке
Ирина Шейк и Брэдли Купер
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Несмотря на то, что Ирина Шейк и Брэдли Купер не балуют поклонников семейными снимками в соцсетях, а также не дают интервью на тему личной жизни, от объективов папарацци им не скрыться.
Накануне звездную чету сфотографировали на прогулке с дочерью в нью-йоркском Вест-Виллидже.

Ирина выглядела стильно в красных джоггерах, футболке с Микки Маусом, эспадрильях и солнцезащитных очках. Брэдли также отдал предпочтение городскому стилю, надев футболку и черные джинсы.

Многие отмечают, что годовалая Леа — вылитая копия Брэдли.

Пользователи Сети не устают восхищаться этой парой. Стоит отметить, что Ира и Брэдли проводят все свободное от работы время вместе. В скором времени пара будет радовать поклонников новыми выходами в свет, ведь в прокат выходит фильм Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star Is Born), в котором сыграла Леди Гага.









Источник: https://kinoafisha.ua
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