Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой в Нью-Йорке

Накануне звездную чету сфотографировали на прогулке с дочерью в нью-йоркском Вест-Виллидже.





Ирина выглядела стильно в красных джоггерах, футболке с Микки Маусом, эспадрильях и солнцезащитных очках. Брэдли также отдал предпочтение городскому стилю, надев футболку и черные джинсы.





Многие отмечают, что годовалая Леа — вылитая копия Брэдли.





Пользователи Сети не устают восхищаться этой парой. Стоит отметить, что Ира и Брэдли проводят все свободное от работы время вместе. В скором времени пара будет радовать поклонников новыми выходами в свет, ведь в прокат выходит фильм Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star Is Born), в котором сыграла Леди Гага.



































