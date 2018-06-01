Известный голливудский актер приехал в Украину

30 мая, 52-летний Стивен Болдуин провел пресс-конференцию. А уже завтра, 31 мая, он станет участником Национального молитвенного завтрака Украины.





Болдуин признался, что в Украине в первый раз. Также актер добавил, что он был приятно удивлен такому теплому приему.





"Украина – очень особенная страна. Чувствуешь себя уютно, будто дома. Не каждая страна дает такие ощущения. Думаю, что это украинцы делают ее такой. Моя жена из Бразилии, и бразильцы они такие приветливые, такие дружеские, как по мне, украинцы – такие же", - отметил Стивен.





Когда у Болдуина спросили о том, знает ли он, что в Украине идет война, тот ответил, что его миссия в Украине, как раз-таки, духовная:





"Для меня важно, что Бог есть везде. В политике и конфликтах, как сейчас в вашей стране, легко сказать – те неправы, а эти правы, но трудно сказать – Бог и есть ответ. Я здесь, чтобы нести эту мысль".



