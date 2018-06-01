Элтон Джон поделился впечатлениями от визита в Киев

Известный британский музыкант сэр Элтон Джон несколько дней назад посетил столицу Украины. Теперь 71-летний певец поделился своими впечатлениями от недавнего путешествия. Артист остался доволен визитом, и он это отметил на своей Instagram-странице.





Отметим, что британский певец побывал в Киеве по приглашению фонда "АнтиСПИД". Целью визита стало участие в мероприятии, посвященном привлечению жителей Украины к проблеме борьбы со СПИДом и его профилактики.













"Прекрасный вечер на фестивале Фонда Элтона Джона в Киеве. Я так горжусь тем, как украинцы проинформированы и осведомлены в вопросах ВИЧ. У нас такой огромный прогресс, поскольку мы начали работать вместе 11 лет назад", – написал Элтон Джон. Также артист отметил, что очень доволен представителями украинских медиа.



