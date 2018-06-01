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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 июня 18, 10:35
Актриса Анна Кошмал впервые станет мамой
Анна Кошмал
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Анна Кошмал сообщила о своей беременности.
Актриса Анна Кошмал, известна ролью в сериале "Село на миллион", сообщила радостную новость. 23-летняя актриса беременна. Об этом Анна Кошмал рассказала Юрию Горбунову, который пригласил ее на главную роль в своем новом фильме "Скажене весілля".

Так Юрий Горбунов объяснил смену главной героини фильма "Скажене весілля":

Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не вкладываемся в наши графики, и начали искать других героинь. Потом мы нашли Полину и очень обрадовались ее кандидатуре. Но когда мы представили рядом с ней Омара Си, поняли, что они совершенно друг другу не подходят. Омар оказался больше похожим на ее отца, нежели жениха. Поэтому мы начали искать другого актера. Хотя теоретически Омар Си был готов у нас сниматься. И за те деньги, которые мы ему предлагали, к тому же ему очень понравился наш сценарий. Но у нас есть чудесный Джими Воха-Воха и вместе с Полиной они отлично смотрятся.

Пока Анна Кошмал не выходила на публику. Поэтому и сложно было догадаться, что она в положении.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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