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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 июня 18, 10:38
Принц Гарри и Меган Маркл вернули свадебные подарки
Принц Гарри и Меган Маркл
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Принц Гарри и Меган Маркл просили своих гостей о конкретном подарке.
Принц Гарри и Меган Маркл, которые поженились 19 мая 2018 года, перед свадьбой заказал конкретный подарок: гости должны были перечислить деньги на счет благотворительной организации.

Помимо денег, принц Гарри и Меган Маркл получили еще очень много подарков, которые оцениваются в 7 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает пресса, свадебные подарки принц Гарри и Меган Маркл вернули своим гостям. Все из-за того, что представителям британской королевской семьи запрещено принимать подарки, сделанные им незнакомыми частными лицами, проживающими в Великобритании, если есть опасения относительно приличий или мотивов дарителей. Так говорится в заявлении представителей королевской семьи.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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