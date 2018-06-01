Принц Гарри и Меган Маркл вернули свадебные подарки

Принц Гарри и Меган Маркл, которые поженились 19 мая 2018 года, перед свадьбой заказал конкретный подарок: гости должны были перечислить деньги на счет благотворительной организации.





Помимо денег, принц Гарри и Меган Маркл получили еще очень много подарков, которые оцениваются в 7 миллионов фунтов стерлингов.





Как сообщает пресса, свадебные подарки принц Гарри и Меган Маркл вернули своим гостям. Все из-за того, что представителям британской королевской семьи запрещено принимать подарки, сделанные им незнакомыми частными лицами, проживающими в Великобритании, если есть опасения относительно приличий или мотивов дарителей. Так говорится в заявлении представителей королевской семьи.











