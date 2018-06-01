Олег Винник рассказал о жизни в селе и своих предках

Певец Олег Винник недавно завершил работу над двумя новыми альбомами, озвучил мультипликационного героя, презентовал клип и отправился во всеукраинский гастрольный тур. О своем сценическом имидже, разнице между творчеством и показухой певец рассказал в недавнем интервью:





Я сам себе создаю имидж. Выбираю оригинальные дизайнерские вещи, которые покупаю, в основном, за границей. Подхожу к этому практично. Не люблю устраивать из этого шоу, феерию, облачаться в перья, чтобы всех сразить наповал. Можно выйти на сцену в обычной футболке, и это нравится людям. А можно выйти в сверкающем наряде со стразами за миллион долларов и не произвести никакого впечатления на публику. Блистать на сцене не репертуаром, а дорогими вещами – это не творчество, а показуха. И это для меня неприемлемо

рассказал Олег Винник журналу "Телегид".













Кроме того, в беседе с журналистами музыкант вспомнил историю происхождения своего рода и фамилии:





Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. Во Львовской области есть город Винники, он был основан еще в 13-м веке и поставлял ко княжескому столу вино и виноград.













Также Винник отметил, что все детство провел в селе и гордится этим:





Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села, ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать… Мама говорила: "Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай!". И я не стыжусь этого.



