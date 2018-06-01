Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.51
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 июня 18, 10:54
Рожден Ануси удивил постом после окончания шоу "Холостяк"
Рожден Ануси
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рожден Ануси после завершения проекта “Холостяк” решил прокомментировать финал шоу.

Долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" состоялся 25 мая. Певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. И хотя зрители надеялись, что избранницей знаменитости будет зажигательная Галина, Холостяк отдал предпочтение нежной Иванне.

На такое завершение проекта девушки отреагировали по-разному. Иванна пылко целовала Рождена, а своенравная Галина подарила молчание и отказалась обнимать Холостяка. Девушка отметила, что участники шоу не имеют счастливых отношений с выбранной пассией, поскольку выбирают не ту. Так Галина намекнула, что Рожден ошибся, отдав предпочтение Иванне.


Іванна переможниця проекту «Холостяк» Згодні з вибором? Чи є кохання за проектом дізнаємось за тиждень у фінальному пост-шоу

После завершения шоу Рожден Ануси не комментировал финал "Холостяка" на страницах соцсетей. Однако певец все же решил разместить загадочное сообщение, которое вызвал немалое обсуждение в сети.


Публикация от ROZHDEN (@rozhdenanusi) 29 Май 2018 в 6:22 PDT

"Шок! Холостяк снова выбрал по сценарию", – написал Рожден Ануси.

Сейчас артист не комментирует своего загадочного сообщения, поэтому неизвестно, или Рожден усомнился в правильности своего выбора, или иронизирует.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Анфиса Чехова:жить надо так, как будто завтра уже конец свет
Холостяк отдал предпочтение Оле и Лене
Максим Чмерковский возвращается на шоу " Холостяк"
Яна Соломко познакомилась с Flo Rida (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Олег Винник рассказал о жизни в селе и своих предках
noimageПринц Гарри и Меган Маркл вернули свадебные подарки
noimageАктриса Анна Кошмал впервые станет мамой
noimageЭлтон Джон поделился впечатлениями от визита в Киев
noimageДжонни Депп попал в ДТП в России
Лента новостей