Рожден Ануси удивил постом после окончания шоу "Холостяк"

Долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" состоялся 25 мая. Певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. И хотя зрители надеялись, что избранницей знаменитости будет зажигательная Галина, Холостяк отдал предпочтение нежной Иванне.

На такое завершение проекта девушки отреагировали по-разному. Иванна пылко целовала Рождена, а своенравная Галина подарила молчание и отказалась обнимать Холостяка. Девушка отметила, что участники шоу не имеют счастливых отношений с выбранной пассией, поскольку выбирают не ту. Так Галина намекнула, что Рожден ошибся, отдав предпочтение Иванне.





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После завершения шоу Рожден Ануси не комментировал финал "Холостяка" на страницах соцсетей. Однако певец все же решил разместить загадочное сообщение, которое вызвал немалое обсуждение в сети.





Публикация от ROZHDEN (@rozhdenanusi) 29 Май 2018 в 6:22 PDT

"Шок! Холостяк снова выбрал по сценарию", – написал Рожден Ануси.

Сейчас артист не комментирует своего загадочного сообщения, поэтому неизвестно, или Рожден усомнился в правильности своего выбора, или иронизирует.