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2 июня 18, 21:11
Умер хореограф-постановщик проекта "Танцуют все!" (ВИДЕО)
Николай Бойченко
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Талантливому руководителю D'Arts Dance Project было 32 года.

Из жизни ушел руководитель D'Arts Dance Project, известный хореограф-постановщик Николай Бойченко. Ему было 32 года. Церемония прощания состоится во вторник, 5 июня. Об этом сообщила его коллега Даша Маликова.

- Высокий полет Бойченко Николая - талантливого режиссера, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера. 1 июня 2018 года. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов. Семья и друзья Николая, - написала она в "Фейсбуке".

Отметим, Николай Бойченко был уроженцем Севастополя, однако 13 лет назад переехал жить в Киев. В столице мужчина основал свой собственный балет d'arts Dance Project.


Он участвовал в проектах "Танцуют все!", "Украина имеет талант", X-Factor, america's Got Talent, сотрудничал с телеканалами "СТБ" и "1+1".

В комментариях пишут, что причиной смерти могли стать последствия воспаления легких. Официально о причине пока не сообщалось.

Вот таким его впервые увидели на экранах телевизора: 1 сезон Танцуют все!
kp.ua
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